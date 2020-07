Appuntamenti e scadenze del 31 luglio 2020 (Di venerdì 31 luglio 2020) (Teleborsa) – Venerdì 31/07/2020Appuntamenti: Rating sovrano – Germania – Moody’s pubblica la revisione del merito di credito Singapore – Borsa di Singapore chiusa per festività Rating sovrano – Austria e Irlanda – DBRS pubblica la revisione del merito di credito Banca d’Italia – Altre Istituzioni finanziarie; Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Operazioni delle Amministrazioni pubbliche; Conti finanziari settoriali; €-coin Malesia – Borsa di Kuala Lumpur chiusa per festività 10.30 – Corte dei Conti – Giudizio di parificazione rendiconto 2019 Regione Lazio – Nella sede centrale della Corte dei conti alla presenza del presidente Angelo Buscema, si svolgerà il giudizio di ... Leggi su quifinanza

Montevarchi, scadenza termini domanda riduzione Tari per le attività economiche per emergenza covid19

Montevarchi previo appuntamento chiamando il numero 055/9108246; mediante servizio postale al seguente indirizzo: Comune di Montevarchi – Servizio Entrate; per fax al numero 055/982851; mediante ...

Agevolazioni Tari per le aziende colpite dai provvedimenti anti-Covid: bando in scadenza

Le domande possono essere presentate presso l'Urban Center previo appuntamento, chiamando il numero 055/9108246; per posta tradizionale oppure per fax al numero 055/982851 o mediante posta elettronica ...

