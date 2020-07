Almanacco del 31-07-2020 ore 07:30 (Di venerdì 31 luglio 2020) Almanacco del giorno venerdì 31 luglio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Sant’Ignazio di Loyola sacerdote San Fabio il vessillifero martire sono nati quest’oggi Neri Marcorè Primo Levi e anche la J K Rowling Avete presente la famosa scrittrice Anche Ezio Costanzo il nostro viaggio nel tempo invece interessante ci porta in quel 31 luglio del 1986 quando ricordiamo il volto su Marte in una foto Ebbene sì effetto ottico tracce di vita extraterrestre e il dubbio che agita la mente dipossiamo avere davvero tra spettatori e lettori che si trovano di fronte alla famosa foto del volto su Marte che è pubblicato dalla NASA il 31 luglio 1976 un’immagine scattata dalla sonda spaziale wiking 1 ritrae una porzione del pianeta rosso situata nella regione di sithonia mentre molti già si perdono in suggestive ... Leggi su romadailynews

