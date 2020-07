"Stop all'abbattimento", il Tar salva l'orsa ​JJ4 (Di giovedì 30 luglio 2020) Novella Toloni Il Tribunale amministrativo regionale di Trento ha sospeso provvedimento della Provincia autonoma di Trento vietando l'a abbattimento dell'orsa JJ4 che il 22 giugno scorso aveva aggredito due persone Mentre in Trentino è caccia a M49, l'esemplare di orso bruno "evaso" per l'ennesima volta dal centro faunistico del Casteller, il Tar di Trento conferma la sospensione dell'ordinanza provinciale di abbattimento dell'orsa JJ4. L'esemplare non sarà ucciso. A stabilirlo sono stati i giudici del Tribunale amministrativo regionale, che hanno motivato così la decisione: "L'aggressione non è imputabile al comportamento problematico di un singolo orso, bensì ad un più ampio problema di gestione della convivenza con gli esseri umani". nodo 1872808 Alla fine il ... Leggi su ilgiornale

StefanoFassina : La “svolta” su #RecoveryFund all’ #EUCO non avvia altra #Ue, ma consolida impianto neoliberista e confederalista. S… - LaStampa : Il governo di transizione cerca la svolta laica e moderata dopo 30 anni di regime. Stop alla legge islamica, via li… - MattBiff : ??Oggi abbiamo presentato il programma di Prato Film Festival, che torna (nonostante lo stop dovuto al Covid) dal 4… - PantheonVerona : PFM, Premiata Forneria Marconi, dopo lo stop imposto dalle disposizioni ministeriali, torna con alcune date del suo… - Monica49590572 : @matteorenzi 6) Matteo non si può parlare di strumentalizzazione di Salvini, perché era nel programma elettorale de… -

Ultime Notizie dalla rete : Stop all Movida, a Sestri misure più rigide. Stop all’alcol tutta la settimana Il Secolo XIX Decreto agosto, la bozza: resta stop licenziamenti, non per tutti

L'azzeramento per sei mesi di contributi previdenziali, con l'esclusione di quelli dovuti all'Inail, saranno riconosciuti ai datori di lavoro che assumeranno un lavoratore subordinato a tempo ...

Open Arms, pronta la "vendetta" su Salvini: cosa può succedere adesso

Per quest’ultimo, si è trattato della terza indagine riguardante uno stop decretato allo sbarco di migranti sul territorio italiano dopo quella relativa al caso Diciotti e quella inerente il caso ...

