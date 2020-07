Si chiude progetto ‘AWay Together’ su sfide future Ssn (Di giovedì 30 luglio 2020) Roma, 30 lug (Adnkronos Salute) – Si conclude oggi ‘AWay Together’, il progetto di Janssen che ha avuto come protagonisti tre dei massimi esponenti dell’infettivologia e della virologia italiana – Massimo Galli, Massimo Andreoni e Carlo Federico Perno – al fine di testimoniare l’importanza dell’eccellenza scientifica italiana nel mondo e immaginare insieme ‘una strada comune” per affrontare le sfide future del sistema sanitario.Nell’ultimo video di ‘AWay Together”, Loredana Bergamini, Direttore medico di Janssen – riferisce una nota – ha ripercorso il progetto, evidenziando i preziosi insegnamenti che sono emersi dalle testimonianze dei tre esperti. “In un periodo storico segnato da questa drammatica emergenza ... Leggi su calcioweb.eu

Roma, 30 lug (Adnkronos Salute) - Si conclude oggi 'A\Way Together', il progetto di Janssen che ha avuto come protagonisti tre dei massimi esponenti dell'infettivologia e della virologia italiana - ...