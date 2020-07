Sfida salvezza: domenica rovente sull’asse Genova-Lecce (Di giovedì 30 luglio 2020) La Serie A vivrà l’ultimo atto nel fine settimana. Da Genova a Lecce: sarà una domenica incandescente per la lotta salvezza. Si decide tutto in 90′. La linea sottile che divide il destino tra i liguri e i salentini si spezzerà a favore soltanto di una squadra. Due impegni casalinghi per entrambe le compagini che provano ad aggrapparsi con tutte le proprie forze alla permanenza in Serie A. Il Genoa ospiterà l’HellasVerona dell’ex Ivan Juric e del genero del presidente Preziosi: Miguel Veloso ha sposato la figlia del patron del Grifone. A Lecce, invece, arriverà il Parma di mister D’Aversa che non darà vita facile ai pugliesi. Una Sfida a distanza. Intensa. Appassionante. Che coinvolgerà non soltanto i tifosi, ... Leggi su alfredopedulla

