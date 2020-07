Serie B, le designazioni arbitrali: Cosenza-Juve Stabia affidata ad Aureliano (Di giovedì 30 luglio 2020) Con una nota ufficiale, la Lega B ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per la trentottesima e ultima giornata della Serie BKT 2019/20, in programma venerdì 31 luglio 2020. Ascoli – Benevento Ivano Pezzuto di Lecce Bercigli – Berti IV Ufficiale: Feliciani Chievo Verona – Pescara Juan Luca Sacchi di Macerata Scatragli – Palermo IV Ufficiale: Tremolada Cosenza – Juve Stabia Gianluca Aureliano di Bologna Tardino – Mastrodonato IV Ufficiale: Ayroldi Cremonese – Pordenone Niccolò Baroni di Firenze Miele – Annaloro IV Ufficiale: Gariglio Entella – Cittadella Antonio Rapuano di Rimini Dei Giudici – Perrotti IV Ufficiale: Marcenaro Frosinone – Pisa Manuel Volpi di ... Leggi su alfredopedulla

