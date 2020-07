Serie A al vai 12 settembre? Dal Pino: "Ipotesi slittamento di una o due settimane..." (Di giovedì 30 luglio 2020) (ANSA) - MILANO, 30 LUG - Lo slittamento dell'inizio del campionato di Serie A, per ora previsto il 12 settembre, "è un'Ipotesi che esiste, se di una o due settimane questo non lo so". Leggi su tuttonapoli

Ultime Notizie dalla rete : Serie vai Serie A, l'inizio può slittare al 19 settembre, in campo anche il 3 gennaio? Dal Pino: 'Discoteche piene e Juve premiata in uno stadio vuoto' Calciomercato.com Serie B. Ultimi battiti di campionato, finale al cardiopalma e la paura fa 90 (minuti)

Si dovrà scendere in campo per vincere la partita” e non importa come. La certezza è che gli “squali” non sono andati in vacanza. Crotone (3-5-2): 1 Cordaz, 2 Curado, 3 Cuomo, 5 Golemic, 6 GIGLIOTTI, ...

Serie A 2020-2021, la possibile data d'inizio

Manca una sola giornata e poi saluteremo la Serie A 2019/2020. Stavolta ... la premiazione del campionato sabato a Torino sarà senza un tifoso. Alcune riflessioni vanno fatte. Proporremo un dossier ...

