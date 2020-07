Serena Enardu: “Mi sono intossicata perché ho inalato gli acidi, mi sono svegliata gonfissima” (Di giovedì 30 luglio 2020) Brutta nottata per l’influencer ed ex concorrente del “Grande Fratello Vip”, Serena Enardu. L’ex compagna di Pago ha affidato a Instagram un lungo racconto, in cui rivela di aver passato una nottata davvero agitata. Il motivo? La sua fobia per gli insetti. Una blatta, infatti, è entrata in cucina e da quel momento Serena l’ha cercata ovunque, disinfestando tutta la casa con acido muriatico, spray e insetticida. Un mix esplosivo che le ha causato qualche spiacevole conseguenza. “È stata una notte da incubo. Ieri mentre guardavo ‘Temptation Island’ una simpatica blatta mi ha attraversato la cucina. – ha raccontato Serena – Ho una fobia molto molto importate nei confronti di questo simpatico animaletto. Quindi fino alle 3 l’ho cercata ma non ... Leggi su ilfattoquotidiano

clikservernet : Serena Enardu: “Mi sono intossicata perché ho inalato gli acidi, mi sono svegliata gonfissima” - Noovyis : (Serena Enardu: “Mi sono intossicata perché ho inalato gli acidi, mi sono svegliata gonfissima”) Playhitmusic - - Cagniolini : Stavo guardando questa storia di Serena Enardu, orgullo de Cerdeña, e per la prima volta ho sentito quella canzone… - ElisaDiGiacomo : Serena Enardu ha rivisto Pago: ‘Ci siamo fatti una chiacchierata soft’ - QuotidianPost : Serena Enardu e Pago si sono incontrati: cosa è successo tra i due ex? -