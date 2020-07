Serena Enardu e Pago si sono incontrati: cosa è successo tra i due ex? (Di giovedì 30 luglio 2020) Dopo settimane d’accuse e un allontanamento non aspettato Pago e Serena si sono rivisti, i due si sono incontrati in Sardegna dove il cantante è tornato con il figlio per trascorrere qualche giorno di vacanza. A rivelare l’incontro la stessa Enardu che ha spiegato su Instagram le dinamiche dell’appuntamento. Secondo quanto riferito dall’ex tronista l’incontro con Pago è stato spontaneo e naturale, si sono visti per prendere un caffè e si sono scambiati alcune opinioni sulla situazione che stanno vivendo. E’ stato un momento pacifico dove hanno potuto parlare con maggiore serenità rispetto a qualche mese fa e dove più lucidi e razionali sono ... Leggi su quotidianpost

