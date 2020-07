Sequestro di persona: al Senato la discussione su Salvini e Open Arms (Di giovedì 30 luglio 2020) Sarà sottoposto al giudizio della magistratuira come tutti i normali cittadini o alla fine per qualche gioco di palazzo riuscirà a sfuggire il processo con l'accusa di Sequestro di persona aggravato ... Leggi su globalist

ladyonorato : Che poi, se sono tenuti a bordo per 15 gg su delle navi-quarantena va bene, 4 gg su quelle delle ONG era sequestro… - matteosalvinimi : #Salvini: Io giovedì sono in Senato perché molto probabilmente avrò un altro processo per sequestro di persona. A m… - matteosalvinimi : Una vera e propria zona rossa a tutela dei cittadini. Complimenti al sindaco Fontanini e al governatore Fedriga, sp… - 8sofia288 : #OpenArms l'accusa di sequestro di persona per #salvini è davvero singolare. È come se delle persone si mettessero… - il_latinista : @ADBTWT In galera? Verrà sicuramente assolto perché il sequestro di persona non sussiste. Altrimenti perché non han… -

Ultime Notizie dalla rete : Sequestro persona Guerra, ucciso dal carabiniere durante il Tso: la famiglia presenta un esposto per sequestro di... Il Gazzettino Open Arms, oggi il Senato vota sul processo a Salvini. Renzi: «Sì all’autorizzazione a procedere»

Quando era ministro dell’Interno il leader leghista rifiutò di concedere lo sbarco alla nave spagnola con a bordo oltre 160 migranti. É accusato di «sequestro di persona» e «rifiuto di atti di ufficio ...

Caso Open Arms al Senato. Salvini: "Sono sereno"

"Sono sereno, i senatori votino come credono". Così Matteo Salvini, prima del'ingresso in Senato e rispondendo ai giornalisti che gli chiedono del voto di oggi a Palazzo Madama, con la richiesta di pr ...

Quando era ministro dell’Interno il leader leghista rifiutò di concedere lo sbarco alla nave spagnola con a bordo oltre 160 migranti. É accusato di «sequestro di persona» e «rifiuto di atti di ufficio ..."Sono sereno, i senatori votino come credono". Così Matteo Salvini, prima del'ingresso in Senato e rispondendo ai giornalisti che gli chiedono del voto di oggi a Palazzo Madama, con la richiesta di pr ...