Sbarchi, fughe e positivi. Sicilia al collasso (Di giovedì 30 luglio 2020) Chiara Giannini Lampedusa scoppia, 13 barchini in una sola notte. Paura per evasi e infetti Ormai siamo all'invasione. Lampedusa è al collasso, con 13 Sbarchi in una sola notte per un totale di 314 clandestini giunti sulle coste dell'isola. Tutti tunisini, tutti giovani, a parte qualche donna e qualche bambino. L'hotspot di Contrada Imbriacola non riesce più a contenere i migranti. Allo stato attuale ne ospita 1.101, un numero enorme rispetto alla capienza della struttura. Le forze dell'ordine non fanno in tempo a portarli nei centri Siciliani per la quarantena che già arrivano altri immigrati. La rotta libica sembra ormai depotenziata rispetto a quella tunisina. Chi arriva dal Paese del Nord Africa dice di essere in cerca di fortuna in Italia. Ma il problema più grande restano i malati di Covid. ... Leggi su ilgiornale

matteosalvinimi : Sbarchi di clandestini infetti, fughe dai centri di accoglienza, ma per quelli del Pd è “Salvini che fa propaganda”… - LegaSalvini : ++ BOOM DI SBARCHI E FUGHE DALLA QUARANTENA ++ - FratellidItalia : #Meloni: 'Continuano sbarchi e fughe di migranti dai centri di accoglienza italiani. Non possiamo permetterci una c… - denvergo7 : #COVID?19 Fughe di massa e sbarchi a raffica. Esplode la bomba #migranti - Il Tempo - ErranteLeonardo : RT @il_cupo: Migranti, altri sbarchi e fughe in Sicilia. Musumeci: 'Hot spot focolai. È delitto di Stato' ?@Musumeci_Staff? ha parlato ment… -

Ultime Notizie dalla rete : Sbarchi fughe Migranti, altri sbarchi e fughe in Sicilia. Musumeci: "Hot spot focolai. È delitto di Stato" AGI - Agenzia Italia Sbarchi, la ricetta delle sardine: "Solidali coi migranti positivi"

La situazione è davvero preoccupante: il governo continua ad aprire i porti e a permettere l'approdo degli immigrati nel nostro Paese. Il feeling tra clandestini e sinistra non è certamente una novità ...

CRV - Ciambetti: “Immigrati contagiati: centri di accoglienza che diventano focolai"

“Non possiamo non far finta di nulla quando nelle nostre coste quotidianamente sbarcano centinaia di immigrati in fuga da Paesi dove non esiste una rete sanitaria pari alla nostra – ha detto Ciambetti ...

La situazione è davvero preoccupante: il governo continua ad aprire i porti e a permettere l'approdo degli immigrati nel nostro Paese. Il feeling tra clandestini e sinistra non è certamente una novità ...“Non possiamo non far finta di nulla quando nelle nostre coste quotidianamente sbarcano centinaia di immigrati in fuga da Paesi dove non esiste una rete sanitaria pari alla nostra – ha detto Ciambetti ...