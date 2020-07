PS5: secondo un rumor l'interfaccia utente potrebbe essere svelata presto da Sony (Di giovedì 30 luglio 2020) A quanto pare, ogni qualche settimana, Sony si diverte a pubblicare piccoli dettagli riguardanti la sua console next-gen PlayStation 5. Questa tendenza è iniziata l'anno scorso quando i dettagli iniziali della nuova console sono trapelati sul web. Da allora Sony ha continuato a svelare nuove informazioni, come ad esempio la forma del controller DualSense o la cover di alcuni giochi in arrivo. Ora, sembra che tra non molto saremo in grado di dare uno sguardo ad un'altra funzionalità next-gen.secondo un nuovo rumor dell'insider Tidux su Twitter, Sony sembra voler rivelare al pubblico l'interfaccia utente ufficiale per PS5 in un futuro prossimo. La voce sostiene che i kit di sviluppo PS5 saranno presto impostati per ricevere un nuovo ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : Secondo un rumor l'interfaccia utente di #PS5 potrebbe essere presto svelata. - infoitscienza : PS5 sbaraglia Xbox Series X nelle intenzioni di acquisto nel Regno Unito, secondo un sondaggio - Asgard_Hydra : PS5 sbaraglia Xbox Series X nelle intenzioni di acquisto nel Regno Unito, secondo un sondaggio - MCatzola : RT @TheGamesMachine: Spunta di nuovo una voce, oltretutto autorevole, secondo cui #SpiderManMilesMorales su #PS5 si porterà dietro una rema… - TheGamesMachine : Spunta di nuovo una voce, oltretutto autorevole, secondo cui #SpiderManMilesMorales su #PS5 si porterà dietro una r… -

Ultime Notizie dalla rete : PS5 secondo PS5: secondo un rumor l'interfaccia utente potrebbe essere svelata presto da Sony Eurogamer.it Esce il video gameplay FIFA 21 ma non è ufficiale EA Sports

Cosa mostra il video gameplay PS5 di FIFA 21 Il video gameplay di FIFA 21 mostra un intero match tra Liverpool e Manchester City, grazie al quale fuoriescono in 14 secondi di filmato, alcune novità ...

Sony: arriva il logo per i TV "Ready for PlayStation 5"

Sony ha creato il logo "Ready for Playstation 5", studiato appositamente per identificare immediatamente i televisori ideali per abbinarsi alla sua nuova console, in arrivo entro la fine del 2020. I p ...

Cosa mostra il video gameplay PS5 di FIFA 21 Il video gameplay di FIFA 21 mostra un intero match tra Liverpool e Manchester City, grazie al quale fuoriescono in 14 secondi di filmato, alcune novità ...Sony ha creato il logo "Ready for Playstation 5", studiato appositamente per identificare immediatamente i televisori ideali per abbinarsi alla sua nuova console, in arrivo entro la fine del 2020. I p ...