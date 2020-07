Piramal Pharma Solutions annuncia un programma di sviluppo integrato con Bolt Biotherapeutics per anticorpi coniugati che stimolano il sistema immunitario e relativo confezionamento sterile (Di giovedì 30 luglio 2020) - Piramal Pharma Solutions (PPS) fornisce servizi integrati tra cui sviluppo di formulazioni, farmaci anticorpo-coniugati e farmaci liofilizzati in fiale - PPS gestisce attualmente la produzione di BDC-1001 Boltbody™ di Bolt, anticorpo coniugato che stimola il sistema immunitario (ISAC, Immune-Stimulating Antibody Conjugate), utilizzato in uno studio clinico di fase 1/2 in corso, condotto per la prima volta sull'uomo, per il trattamento di pazienti oncologici MUMBAI, India, 30 luglio 2020 /PRNewswire/



Piramal Pharma Solutions annuncia un programma di sviluppo integrato con Bolt Biotherapeutics per anticorpi coniugati che stimolano il sistema immunitario e relativo confezionamento sterile

