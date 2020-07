Olivia Paladino sirenetta al mare. La fidanzata di Giuseppe Conte è da dieci e lode (Di giovedì 30 luglio 2020) Olivia Paladino, fidanzata del premier Giuseppe Conte, sta trascorrendo alcuni giorni di relax a Sabaudia, sul litorale laziale nel promontorio del Circeo. A immortalare la First lady è stato il settimanale Oggi con un servizio che mostra la Paladino in costume da bagno e una forma fisica da dieci e lode. “In costume intero nero e pareo di garza color sabbia, la first lady lascia la spiaggia per raggiungere gli amici per l’aperitivo, senza mai separarsi dallo smartphone. E com’è sexy quel vedo-non-vedo!”, si legge. Come detto, a fotografare la Paladino è stato settimanale ‘Oggi’, che nel numero in edicola questa settimana pubblica gli scatti che la immortalano in perfetta forma ... Leggi su caffeinamagazine

Mauro_di_Roma : Che classe! Che 'bellezza'! Decisamente in linea con la sottospecie di parvenu arricchito a cui appartiene il 'fida… - Cri10872801 : @ElisaSnape99 @Contessam5s @mefeelbaby Io amo il Premier e difendo Olivia Paladino??????? - xilax65 : RT @Debora85951556: @Adnkronos #casalino Pare che fidanzati e fidanzate del Governo abbiamo gli stessi vizietti... - annaros70527446 : @mariannaaprile ALBA FURIOSA! LA LETTERA DELLA PARIETTI A DAGOSPIA: “NOTO CON PIACERE CHE IL SETTIMANALE “OGGI”, DA… - kalyaMail : RT @Debora85951556: @ImolaOggi #casalino ( Pare che fidanzati e fidanzate del Governo abbiamo gli stessi vizietti...) La fidanzata di Gius… -

Ultime Notizie dalla rete : Olivia Paladino Chi è Olivia Paladino, la fidanzata di Giuseppe Conte DiLei Giuseppe Conte sbanca sul web tra ricerche sulla sua vita privata e pubblica

Suscita interesse anche per la vita privata: nel giorno della sua apparizione pubblica con la compagna Olivia Paladino, si è registrato un forte picco su Google. Tra le ricerche correlate infatti, ...

Tassa di soggiorno, il «suocero»

Cesare Paladino, il gestore dell’Hotel Plaza, ha presentato istanza al gup per la revoca della sentenza di patteggiamento a un anno e due mesi di carcere con l’accusa di peculato per non aver versato ...

Suscita interesse anche per la vita privata: nel giorno della sua apparizione pubblica con la compagna Olivia Paladino, si è registrato un forte picco su Google. Tra le ricerche correlate infatti, ...Cesare Paladino, il gestore dell’Hotel Plaza, ha presentato istanza al gup per la revoca della sentenza di patteggiamento a un anno e due mesi di carcere con l’accusa di peculato per non aver versato ...