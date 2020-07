Non è stato scoperto un tunnel lungo 3km che unisce Sicilia e Calabria (Di giovedì 30 luglio 2020) Il 15 luglio 2020 su Facebook è stata pubblicata l’immagine di un un testo di un articolo in cui si legge che «alcuni giorni fa è stata fatta una scoperta eccezionale. Alcuni operai, durante dei lavori autostradali, hanno scoperto un tunnel, risalente alle guerre puniche, situato sotto lo Stretto di Messina» che collegherebbe la Calabria e la Sicilia. L’articolo è accompagnato da due fotografie: una immortala un uomo – con caschetto e pila – all’interno di un tunnel e l’altra delle scale che portano sotto terra. Questa notizia non trova riscontro in nessuna testata nazionale e locale. Si tratta quindi di una notizia frutto di fantasia. Post pubblicato su Facebook il 15 luglio 2020 – Notizia falsa L’articolo ... Leggi su facta.news

