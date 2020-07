Micri – Marat, un binomio sempre più consolidato (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa delle due società, Marat e Micrì. Da anni oramai è noto come la Marat Football Management sia al fianco della Micri, forte del grande rapporto di stima e amicizia che lega il Presidente Michele Visone e il dott. Mario Giuffredi. Da quest’anno intensificheremo ancora di più il lavoro di scouting mirato a migliorare tutte le rose e dare la possibilità a tanti giovani di confrontarsi nel calcio che conta. La crescita “Micri” in questi anni è data anche e soprattutto dalla presenza, sempre più imponente della Marat, consolidata realtà internazionale che cura gli interessi di tanti calciatori in A e in B. Stiamo già lavorando ... Leggi su anteprima24

