Lo scrittore che giocava con la morte (Di venerdì 31 luglio 2020) Ha combattuto a lungo contro un tumore che alla fine non gli ha dato scampo. Lo scrittore Giorgio Todde se n’è andato alle cinque del mattino di mercoledì, a 68 anni. Come narratore esordì con Lo stato delle anime (Il Maestrale) nel 2001, quando aveva 50 anni. Il protagonista di quel libro è un medico, per l’esattezza un anatomo-patologo: Efisio Marini. CAGLIARITANO come Giorgio Todde, Marini è un personaggio realmente esistito (1835-1900). È passato alla storia della medicina come «Il … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Il mix di musica e cultura, ideato da Antonio Oliveri della Demea Eventi Culturali, vedrà la partecipazione dell'autrice del momento Stefania Auci, protagonista in classifica con "I Leoni di Sicilia"

«Ho in me tutti i sogni del mondo»: è un verso di Tabaccheria di Fernando Pessoa (1888-1935) a ispirare il filo conduttore che, dal 4 al 6 settembre, guiderà il Festival della Mente di Sarzana

