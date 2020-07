«Io picchiata da un calciatore. Mi ha lasciato a terra in una pozza di sangue»: la denuncia di Samantha Duarte (Di giovedì 30 luglio 2020) «Mi ha distrutto, non posso più mangiare, posso nutrirmi soltanto di pappine, ho difficoltà a parlare, ho dei ferri in bocca, sono tutta gonfia. Avrei voluto fare la modella e, invece, la mattina quando mi guardo allo specchio mi viene da piangere. Voglio giustizia». É in lacrime quando la raggiungiamo al telefono. Samantha Luisa Duarte, 20 anni, questo il suo nome, la notte tra il 23 e il 24 luglio racconta di essere stata stata aggredita, in un locale di Firenze, da Abdou Diakhate, 22 anni, ex centrocampista della Fiorentina, poi passato al Parma e a una squadra belga. Il racconto «Mi ha chiesto di parlare un attimo, noi ci conoscevamo, eravamo compagni di classe, e all’improvviso mi tirato un cazzotto, mi ha rotto la mandibola e non mi ha nemmeno soccorsa. Lui e i suoi amici mi hanno lasciata per ... Leggi su open.online

