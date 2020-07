Incendio ai Parioli: brucia un appartamento, estratte due persone, una finisce in ospedale con diverse ustioni (FOTO) (Di giovedì 30 luglio 2020) Incendio ai Parioli. Nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 30 luglio 2020, è in corso un intervento dei Vigili del Fuoco di Roma in zona Parioli in via monte Parioli al civico 5 per un rogo scoppiato all’interno di un appartamento sito al terzo piano. Incendio ai Parioli Le operazioni di spegnimento sono tutt’ora in corso. Il pronto intervento del personale VVF ha evitato che le fiamme si propagassero nel resto dei piani. estratte due persone Dalla casa sono state estratte due persone: una è stata assicurata alle cure del 118, un’altra, una persona con disabilità, è stata portata in un luogo sicuro. Sul posto sono presenti il Capo turno Provinciale e ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Incendio ai Parioli. L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì 30 luglio. Le fiamme hanno interessato un appartamento posto al terzo piano di una palazzina. In via dei Monti Parioli sono ...

