Il Segreto, puntata 31 luglio 2020: Tristan si confida con Sebastian (Di giovedì 30 luglio 2020) Cosa succederà nella puntata della soap opera Il Segreto in onda su Canale 5 venerdì 31 luglio 2020 in replica? Il protagonista dell’episodio sarà Tristan, alla ricerca della verità sulla morte di suo padre, I sospetti lo attanagliano da quando nei terreni della Montenegro è stato rinvenuto un corpo. Come se non bastasse, è stato trovato anche l’anello appartenuto al padre. Francisca è la chiave del mistero, ma non sembra aver intenzione di parlare. Nel frattempo, la cugina di Soledad e Tristan è arrivata alla Casona per una breve vacanza. Nonostante la sua dolcezza, si rivelerà un’arpia, in quanto metterà in seria difficoltà la povera Soledad, che soffre per amore. Francisca le ha impedito di ... Leggi su kontrokultura

Ultime Notizie dalla rete : Segreto puntata Il Segreto, la puntata del 28 luglio Mediaset Play Beautiful Anticipazioni Americane: La Verità di Douglas! Hope e Liam saranno disposti a credergli?

In occasione del matrimonio Liam ha origliato una conversazione tra Flo e Thomas, i due parlavano di un segreto, la Fulton era sconvolta ... Prossimamente nelle puntate di Beautiful Hope è triste ma ...

Castello di Verduno: Il giardino segreto, le donne delle erbe e il Barolo servito alla Mensa Reale

"Il giardino segreto" è un romanzo dei primi del '900 della scrittrice ... e confronti e dall'insegnamento all'Università di Scienze Gastronomiche. Altro punto di forza del ristorante è la creazione ...

