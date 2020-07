Formula 1 – Test Coronavirus ‘incerto’ per Sergio Perez: dovrà ripeterlo o non potrà scendere in pista (Di giovedì 30 luglio 2020) Sergio Perez nuovamente al centro della cronaca sportiva, ma questa volta lo sviluppo della Racing Point non c’entra. La questione sollevata nelle ultime ore è di natura sanitaria. Il pilota messicano si è sottoposto, come da protocollo, ad un tampone che ne avrebbe dovuto stabilire l’eventuale positività al Coronavirus, ma il Test ha dato esito ‘incerto’. Perez, stando a quanto comunicato dalla Racing Point, si è sottoposto nuovamente al Test ed attende notizie sull’esito: senza di esso, il pilota che attualmente si trova in auto-isolamento, non avrà il via libera per scendere in pista nel venerdì di Silverstone.L'articolo Formula 1 – ... Leggi su sportfair

