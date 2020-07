Ferro nel sangue e longevità, cosa devi tenere sotto controllo? (Di giovedì 30 luglio 2020) Un recente studio ha rivelato che molteplici malattie legate all’avanzare dell’età potrebbero essere correlate a livelli anormali di Ferro presente nel sangue. Infatti, il metabolismo cellulare di questo minerale è regolato da alcuni geni, che mutando potrebbero causare dei disturbi di metabolismo. Per effettuare la ricerca, un team di scienziati dell’Università di Edimburgo e dell’istituto Max Panck, ha sottoposto ad accurate analisi tre serie di dati genomici pubblici, al fine di trovare quali sono quelli correlati alla longevità. L’esito della ricerca ha condotto ad associare alla longevità ben cinque nuovi geni, mai associati prima d’ora. Molte delle regioni analizzate ed individuate dagli scienziati contenevano geni coinvolti nel metabolismo del ... Leggi su quotidianpost

lluanall4 : @CristinaMagnan8 Non lo so noi eravamo in 9 in classe e ok eravamo messi a ferro di cavallo per stare vicini vicini… - covellorosagmi1 : @mgmaglie Tutto al buio perché non c’è nessun documento e un piano inventato per mantenersi nel potere ma come Matt… - Oswald18593856 : @_Arimoon88 Sembra un paradosso, ma nella serie tv non uccidere, dove lei interpreta il commissario di polizia Vale… - RitaccoAlessan1 : RT @Andunedhel: d'amore' chiesto alle banche).Uno rimpiangeva che non fossimo francesi e non mettessimo a ferro e a fuoco il Senato (perchè… - TFBrasile : RT @IlContiAndrea: #Messina dice no ai concerti di #TizianoFerro e #Ultimo 'costretti' a spostarsi nel 2021 a #Catania (che nel frattempo g… -