De Laurentiis: "Folle ripartire il 12 settembre. Al Cts cervelloni o cervellotici" (Di giovedì 30 luglio 2020) MILANO - Il presidente del Napoli , Aurelio De Laurentiis , ribadisce che il prossimo campionato non può cominciare il 12 settembre e che non si può andare oltre i primi di ottobre, come ha detto il ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Laurentiis Folle De Laurentiis: "Folle ripartire il 12 settembre. Al Cts cervelloni o cervellotici" Corriere dello Sport Fedele: "Osimhen-Napoli, operazione folle! Consiglio altri due calciatori a De Laurentiis"

L'ex procuratore di Fabio e Paolo Cannavaro, Enrico Fedele, ha parlato di calciomercato nel suo intervento a Il Bello del Calcio. Mancano ancora due partite al termine della stagione, ma l'attenzione ...

Criscitiello: "ADL si mangia le mani per aver buttato la prima parte di stagione con Ancelotti"

Nel suo editoriale per TMW, il direttore Michele Criscitiello scrive: "Far passare in secondo piano il primo scudetto di Sarri in carriera sarebbe ingeneroso. E’ il coronamento di una grande ascesa, c ...

L'ex procuratore di Fabio e Paolo Cannavaro, Enrico Fedele, ha parlato di calciomercato nel suo intervento a Il Bello del Calcio. Mancano ancora due partite al termine della stagione, ma l'attenzione ...Nel suo editoriale per TMW, il direttore Michele Criscitiello scrive: "Far passare in secondo piano il primo scudetto di Sarri in carriera sarebbe ingeneroso. E’ il coronamento di una grande ascesa, c ...