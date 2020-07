Crolla il Pil Usa: -32,9 per cento. Borse in rosso (Di giovedì 30 luglio 2020) Borsa 30 luglio 2020, andamento negativo per gli indici europei con Piazza Affari che lascia per strada il 3,28%. MILANO – Borsa 30 luglio 2020. E’ stato un giovedì negativo per gli indici europei appesantiti anche dai dati americani sul Pil. Al termine degli scambi, Piazza Affari ha lasciato per strada il 3,28% anche se la peggiore è stata Francoforte con il -3,45%. Male anche se con numeri migliori Londra e Parigi che hanno perso rispettivamente il 2,4% e il 2,3%. Da segnalare anche un andamento in rosso per quanto riguarda Tokyo che al termine della sessione ha perso lo 0,26%. I dati del Pil americano: -32,9 per cento rispetto al 2019 I numeri negativi della Borsa sono strettamente legati al Pil americano. Secondo i dati comunicati dagli Stati Uniti, la crescita statunitense rispetto allo stesso periodo del 2019 ... Leggi su newsmondo

Corriere : Crollo record del Pil Usa: -32,9%. Mai così male dal 1947 - shiwasekitai : RT @erretti42: Covid, il Pil Usa crolla del 32,9%. Peggior dato di sempre. Borse in rosso - - salidaparallela : RT @erretti42: Covid, il Pil Usa crolla del 32,9%. Peggior dato di sempre. Borse in rosso - - JohnHard3 : RT @erretti42: Covid, il Pil Usa crolla del 32,9%. Peggior dato di sempre. Borse in rosso - - francotaratufo2 : RT @erretti42: Covid, il Pil Usa crolla del 32,9%. Peggior dato di sempre. Borse in rosso - -