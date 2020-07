Commisso: “Iachini è arrivato in un momento complicato. Nella prossima stagione saremo al suo fianco” (Di giovedì 30 luglio 2020) Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato ai microfoni ufficiali del club viola a proposito della conferma del tecnico. Ecco le sue parole: “Beppe Iachini è arrivato in un momento molto complicato per la squadra ed è riuscito, nonostante tutte le difficoltà di un’annata unica e incredibile sotto tutti i punti di vista, a dare compattezza all’ambiente ed a risalire la classifica. Proprio per questo sono convinto che il Mister si meriti l’opportunità della riconferma e di poter lavorare con la squadra sin dall’inizio della stagione. In questi mesi ho apprezzato la sua serietà, il suo impegno e le sue competenze e credo sia giusto riconoscere il buon lavoro che ha fatto insieme allo staff. La ... Leggi su alfredopedulla

AlfredoPedulla : Complimenti e apprezzamenti da #Commisso, atteso comunicato conferma #Iachini. Anche da chi aveva dato #DeRossi in arrivo - tvdellosport : ?? BREAKING NEWS ?? #Fiorentina: confermato #Iachini ?? L'allenatore ha convinto il Presidente #Commisso che ha de… - AlfredoPedulla : #Commisso gradisce: #Iachini a grandi passi verso la conferma a #Firenze @tvdellosport - Betscannerit : RT @tvdellosport: ?? BREAKING NEWS ?? #Fiorentina: confermato #Iachini ?? L'allenatore ha convinto il Presidente #Commisso che ha deciso d… - Marcellominoia1 : RT @Palvinismo1: Mi spiace ma dopo questa posso dire che Commisso è una delusione completa,confermare Iachini per un 4-0 in un'amichevole e… -

Ultime Notizie dalla rete : Commisso “Iachini