Cassino | lite tra egiziani in un negozio di frutta degenera | un uomo accoltellato al braccio

Nella giornata di ieri, a Cassino, i militari della Sezione Operativa della locale Compagnia Carabinieri hanno denunciato rispettivamente un 47enne per "lesioni personali", nonchè un 31enne ed un 21enne per il reato di "favoreggiamento personale", tutti cittadini egiziani residenti in zona. Il 47enne, gestore di un negozio di frutta e verdura, al culmine di una lite con un connazionale alle sue dipendenze nell'attività commerciale, scaturita per futili motivi collegati all'attività lavorativa, ha ferito quest'ultimo al braccio sinistro con un coltello da cucina. Il malcapitato, per le lesioni subite, è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell'Ospedale di ...

