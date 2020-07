Barcellona-Napoli, il presidente De Laurentiis attacca la Uefa: “sono imbarazzanti, non sanno fare impresa” (Di giovedì 30 luglio 2020) L’ultima partita contro la Lazio da giocare al San Paolo, dopodiché il Napoli potrà concentrarsi sul ritorno degli ottavi di Champions League da giocare contro il Barcellona. Un match che preoccupa e non poco il presidente De Laurentiis, ma non per quanto concerne l’ambito sportivo, piuttosto per le allarmanti notizie relative all’emergenza Covid che giungono dalla Spagna. Francesco Pecoraro/Getty ImagesPrima dell’Assemblea di Lega, il numero uno azzurro ha ammsso: “la partita col Barcellona è sempre affascinante. Quest’estate ne abbiamo disputate due, poi ne abbiamo fatta una terza per l’andata degli ottavi di Champions League e ne faremo una quarta. Sentiamo arrivare dalla Spagna delle grandi perplessità e ... Leggi su sportfair

