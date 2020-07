Aula approva variante Prg per Piazza Dante (Di giovedì 30 luglio 2020) Roma – “approvata in Assemblea capitolina la delibera di variante urbanistica al Piano regolatore generale che consente di spostare una cabina elettrica all’interno del giardino di Piazza Dante nel quartiere Esquilino. I costi dei lavori saranno a carico di Cassa Depositi e Prestiti, proprietaria dell’ex Palazzo delle Poste in cui e’ collocata l’attuale cabina che – per ragioni di sicurezza – deve essere trasferita. Per l’alimentazione di circa 700 utenze verra’ realizzata una nuova cabina di 4 metri per lato, rivestita in mattoni e travertino che sara’ parzialmente interrata. La Piazza tornera’ a essere pienamente fruibile grazie a lavori di manutenzione straordinaria di ripristino secondo il disegno originario”. Lo scrive su ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Aula approva Tutela piccoli comuni, aula approva la legge Agenzia di stampa Italpress Italpress Open Arms, Senato autorizza processo a Salvini

Si dice "tranquillo" perchè a suo dire "le carte sono là, non sono cambiate e parlano chiaro". Matteo Salvini ostenta sicurezza nel giorno del voto al Senato di autorizzazione a procedere per il proce ...

Il caso Open Arms. Salvini, il Senato vota sì all'autorizzazione a procedere

La relazione della Giunta per essere approvata necessitava di un quorum di 160 voti ... procedere nei confronti Salvini", ha annunciato il leader di Iv Matteo Renzi in Aula al Senato, sciogliendo le ...

