Annamaria e Antonio restano insieme: “Stiamo provando ad avere un figlio” (Di venerdì 31 luglio 2020) Un mese dopo le registrazioni di Temptation Island 2020 Annamaria Laino e Antonio Martello stanno ancora insieme. La coppia si è presentata a colloquio con Filippo Bisciglia più affiatata e unita che mai. Antonio ha ammesso che il reality show l’ha spinto a cambiare tanto da prendere una decisione importante: quella di avere un figlio … L'articolo Annamaria e Antonio restano insieme: “Stiamo provando ad avere un figlio” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

