X Factor, ex concorrente condannato all’ergastolo: “È uno stupratore seriale” (Di mercoledì 29 luglio 2020) X Factor, un ex concorrente condannato all’ergastolo come stupratore seriale Un ex concorrente di X Factor è stato condannato all’ergastolo. L’uomo aveva partecipato al noto programma internazionale nel 2008 con un pezzo degli Spandau Ballet: il suo nome è Phillip Blackwell ed è stato condannato al carcere a vita come stupratore seriale di decine di donne. “A parte gli assassini, non riesco a ricordare un individuo più pericoloso nei 35 anni di carriera”, ha dichiarato il giudice del tribunale. Phillip Blackwell è ritenuto colpevole di 31 reati sessuali, tra cui stupro, tentato stupro e voyeurismo. “È uno stupratore seriale la cui ... Leggi su tpi

