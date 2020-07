Verona Spal 2-0 LIVE: fine primo tempo INTERVALLO (Di mercoledì 29 luglio 2020) Allo Stadio Bentegodi, la 37ª giornata di Serie A 2019/20 tra Verona e Spal: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Bentegodi”, Verona e Spal si affrontano nel match valido per la 37ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Verona Spal 2-0 fine primo tempo – INTERVALLO 41′ Chance per Di Carmine – Il numero 10 va vicinissimo alla tripletta personale, il centravanti gialloblù viene servito a centro area e conclude con il destro in maniera non troppo decisa favorendo l’intervento di Letica 22′ Chance per Petagna – Punizione di Petagna dai 25 metri con Radunovic che controlla il ... Leggi su calcionews24

SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Verona *2-0 SPAL *(Di Carmine 11‘) #SSFootball - layori_O : RT @SuperSportTV: #SerieA - HALFTIME: Verona 2-0 SPAL Lazio 1-0 Brescia Sampdoria 0-1 AC Milan Sassuolo 2-0 Genoa Udinese 1-1 Lecce https:… - de_desporto : RT @numeroplayer: INTERVALO! Hellas Verona 2x0 SPAL Lazio 1x0 Brescia Sampdoria 0x1 Milan Sassuolo 2x0 Genoa Udinese 1x1 Lecce https://t.c… - SuperSportBlitz : #SerieA – HT: Sampdoria 0-1 AC Milan Udinese 1-1 Lecce Lazio 1-0 Brescia Sassuolo 2-0 Genoa Verona 2-0 SPAL #SSFootball - Futball_Pundit : Half-time Sampdoria 0-1 Milan ? Ibrahimovic Lazio 1-0 Brescia ? Correa Verona 2-0 SPAL ?? Di Carmine Sassuolo 2-… -