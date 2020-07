Temptation Island, ascolti record per Bisciglia: “Le chiacchiere stanno a zero” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Che lo si guardi con interesse, solo per qualche secondo facendo zapping sfrenato o con il più cinico disinteresse, Temptation Island piace. C’è chi lo apprezza scorgendovi sé stessi o il mondo, osservando dinamiche relazionali note o sconosciute, immedesimandosi nelle coppie; c’è chi lo osserva da lontano con distacco verso qualcosa che non è niente più di un puro intrattenimento. E per quanto se ne dica, numeri alla mano, è lo share che alla fine sentenzia. Temptation Island, ascolti record per Bisciglia Sono infiniti i motivi che possono sospingere lo spettatore a scegliere di guardare un programma televisivo al posto di un altro ma quando in 3 milioni si sceglie di guardare tutti lo stesso ... Leggi su thesocialpost

IsaeChia : #TemptationIsland 7: l’opinione di #Chia sulla quinta puntata - leviaate : unico motivo per cui guardo temptation island: la bellezza di Valeria - Antonio80155302 : Lo dico seriamente, e da sx: l'unico modo per il PD di recuperare consenso, sarebbe quello di mandare Zingaretti a Temptation Island...???????? - Antonio80155302 : Tendenze su tw: Meloni>2000tw Fontana>8000tw Giannini>2000tw Temptation Island> 77.000 tw....!! Ma, dove vogliamo… - infoitcultura : Temptation Island 2020, resa dei conti tra la Elia e il fidanzato. Lacrime per Amoruso -