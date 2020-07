Siracusa: ritrovata un’antica nave oneraria (Di mercoledì 29 luglio 2020) Scoperto il relitto di un’antica nave oneraria nel mare di Siracusa: contiene un ingente carico di ceramiche da mensa di epoca tardo antica Individuata una antica nave oneraria, adibita cioe’ a traffici commerciali, nel fondale marino antistante a Ognina, a Siracusa. Il rinvenimento e’ avvenuto da parte della Soprintendenza del Mare. Il relitto contiene un ingente carico… L'articolo Siracusa: ritrovata un’antica nave oneraria Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

