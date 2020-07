Sassuolo-Genoa, Maresca non perdona: gioco fermo per 5′ e Nicola espulso (Di mercoledì 29 luglio 2020) L’allenatore paga per tutti. E’ successo più o meno questo nel finale di primo tempo di Sassuolo-Genoa. Al Mapei Stadium l’arbitro Maresca ha fermato il gioco per circa 5′ dopo aver ascoltato un’espressione evidentemente poco gentile nei suoi confronti arrivata dalla panchina degli ospiti. Dopo aver chiesto l’identità del colpevole, l’arbitro alla fine ha preso la decisione di espellere l’allenatore del Genoa, Davide Nicola. Una decisione che complica ulteriormente la strada del Genoa sotto di due reti contro il Sassuolo in un match che può essere decisivo per la salvezza. Leggi su sportface

