Riccardo Scamarcio, bebè in arrivo. Laura Chiatti: "Sarà un padre pazzesco" (Di mercoledì 29 luglio 2020) “Sono sicura che impazzirà. Ci conosciamo da 20 anni, siamo come fratelli, ha un'anima profonda. Sono felice per lui, Sarà un padre pazzesco”: parola di Laura Chiatti. In un'intervista a Chi si sbilancia e dice che Riccardo Scamarcio diventerà papà a breve. Insomma la compagna dell'attore pugliese, Angharad Wood, in attesa di una bambina. Nessuna smentita e nessuna conferma dai diretti interessati. La cicogna dovrebbe arrivare ad agosto: manca pochissimo. Angharad ha 46 anni ed è una manager inglese. Scamarcio ha ritrovato il sorriso dopo la storia con Valeria Golino. Leggi su liberoquotidiano

