Reddito di cittadinanza, partono i tagli sui pagamenti (Di mercoledì 29 luglio 2020) A partire dal mese di agosto il Reddito di cittadinanza subirà un taglio fino ad un massimo del 20%, nel caso in cui non venga prelevato o speso per intero. Lo prevede il decreto attuativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 30 giugno. La norma prevede che, ciò che avanza del Reddito di cittadinanza, e non viene speso o prelevato dai beneficiari, venga tagliato fino ad un massimo del 20% nel mese successivo. Ma non solo, il decreto prevede anche un taglio con cadenza semestrale per la parte che eccede l’importo mensile del Reddito di cittadinanza. Lo spiega l’Inps con il messaggio n. 2975 del 28 luglio in cui illustra le modalità di attuazione delle decurtazioni e chiarisce la disciplina comune ... Leggi su quifinanza

