Puglia, attimi di panico su bus della Sita, mezzo prende improvvisamente fuoco su una strada provinciale (Di mercoledì 29 luglio 2020) attimi di terrore su un bus della Sita che all’improvviso ha preso fuoco. L’autista, molto spaventato, è riuscito a mettersi in salvo. Il pullman della Sita stava percorrendo il tratto di strada che congiunge Macchia a Monte Sant’Angelo, quando all’improvviso ha preso fuoco. Al momento, non è stato reso noto se a bordo del mezzo c’erano passeggeri o meno. Subito, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere l’incendio. Leggi su baritalianews

