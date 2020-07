Psa, primi sei mesi positivi. L’ad Tavares: “Fusione con Fca nel primo trimestre 2021” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Le nozze Psa-Fca non subiranno ritardi, almeno secondo quanto affermano i protagonisti. Dopo le dichiarazioni di un paio di settimane fa di John Elkann (“Siamo fortemente convinti che la fusione tra Fca e Psa avvenga nel primo trimestre del 2021”), sono arrivate quelle della controparte francese, nella persona del numero uno (anche del futuro gruppo) Carlos Tavares, che nel confermare la tempistica dettata da Elkann ha aggiunto: “Ci stiamo muovendo nei tempi giusti, e siamo pronti a fare tutto quel che ci verrà chiesto dall’Antitrust“. Il riferimento è nondimeno all’indagine aperta in giugno sulla prossima fusione con il gruppo italoamericano dalla Commissione Europea, preoccupata per una “possibile riduzione della concorrenza nel settore dei van”. A tale proposito, pur ... Leggi su ilfattoquotidiano

