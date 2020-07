«Olimpiadi 2021? Al momento c’è solo un impegno, decideremo il più presto possibile» (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il Corriere della Sera intervista Thomas Bach, presidente del Comitato Olimpico Internazionale. Fa i complimenti all’Italia per come ha gestito l’emergenza. «Desidero aggiungere un pensiero per il vostro Paese: ha sofferto, però ha reagito. Preferirei un titolo così: “Grazie mille Italia. E chapeau”». Parla delle Olimpiadi rinviate al 2021, e che al momento sono ancora un rebus. Al momento, dice, non si può dire quante chance ci sono che si tengano. «Al momento non c’è una risposta, ma solo un impegno: il Cio e il comitato organizzatore sono concentrati a organizzare quest’Olimpiade “rinviata”. Non siamo in grado di prevedere la situazione tra un anno, ma ci stiamo preparando a ... Leggi su ilnapolista

