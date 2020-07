Napoli Primavera, anche capitan Manzi ceduto nell’affare per Osimhen (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoVictor Osimhen e il Napoli, un matrimonio sempre più vicino. Manca praticamente solo l’annuncio ufficiale da parte dei due rispettivi club per il passaggio dell’attaccante in azzurro. Annuncio che potrebbe presentare una sorpresa, anticipata dal Corriere dello Sport. Oltre al cash (circa 47 milioni di euro) ed all’acquisizione del cartellino di Karnezis infatti, il Lille avrebbe richiesto a sorpresa l’inserimento di una seconda contropartita tecnica: Claudio Manzi, difensore classe 2000 e capitano del Napoli Primavera. Dopo un’intera trafila in azzurro ed un centinaio di presenze nelle varie giovanili, l’ischitano dovrebbe quindi trasferirsi in Francia firmando un triennale. L'articolo ... Leggi su anteprima24

