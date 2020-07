Mogol e Battisti: «Quando conobbi Lucio gli dissi: ‘Le tue canzoni non sono un granché’» (Di mercoledì 29 luglio 2020) Giulio Rapetti, in arte Mogol, il 17 agosto festeggerà 84 anni. L’amato paroliere, uno dei più stimati del panorama musicale italiano, ha rilasciato per l’occasione una lunga intervista a ‘Il Corriere della sera’, in cui ha ripercorso le tappe fondamentali della sua carriera ed è tornato a parlare del fortunato sodalizio con Lucio Battisti. Dal primo incontro all’addio clamoroso, sino alla nascita del capolavoro interpretato dal Molleggiato ‘L’Arcobaleno’. leggi anche l’articolo —> Lucio Battisti pedinato dai servizi segreti: il docufilm di Rai Tre che (forse) non vedremo mai Mogol e Battisti: «Quando conobbi Lucio ... Leggi su urbanpost

cardellino95 : RT @SecolodItalia1: Mogol: «Per la sinistra io e Lucio Battisti eravamo fascisti, poi ascoltavano di nascosto le nostre canzoni» https://t.… - zazoomblog : Mogol: «Per la sinistra io e Lucio Battisti eravamo fascisti poi ascoltavano di nascosto le nostre canzoni» -… - ITALEXIT78 : RT @SecolodItalia1: Mogol: «Per la sinistra io e Lucio Battisti eravamo fascisti, poi ascoltavano di nascosto le nostre canzoni» https://t.… - Max79863712 : RT @SecolodItalia1: Mogol: «Per la sinistra io e Lucio Battisti eravamo fascisti, poi ascoltavano di nascosto le nostre canzoni» https://t.… - alessandromunz2 : RT @SecolodItalia1: Mogol: «Per la sinistra io e Lucio Battisti eravamo fascisti, poi ascoltavano di nascosto le nostre canzoni» https://t.… -