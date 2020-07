Meno invadenti i gruppi WhatsApp con la beta 2.20.197.3 (Di mercoledì 29 luglio 2020) Vanno esaminate con attenzione le ultime novità trapelate proprio in queste ore per quanto riguarda il mondo WhatsApp, alla luce di una beta che potrebbe rivelarsi più apprezzabile di quanto si possa pensare. Mi riferisco alla versione 2.20.197.3, con la quale gli utenti potranno archiviare una volta per tutte una limitazione evidente. Mi riferisco a coloro che per propria scelta o Meno, si ritrovano all'interno di diverse chat di gruppo e vorrebbero eliminare in modo definitivo alcune notifiche. Scopriamo più da vicino la nuova beta WhatsApp 2.20.197.3 Dopo un rilascio che ho preso in esame pochi giorni fa, sempre a proposito dello sviluppo di un'app molto apprezzata come WhatsApp, oggi voglio concentrarmi su un'attesa funzione che potrebbe fare la ... Leggi su optimagazine

Danolo66430051 : @Federic83372442 Il problema non è leggerli o meno il problema è che quei pipponi ledono l'immagine di Claudio vist… - Tarti197 : @AgostinaGennari Non è ke Can deve x forza girare in Italia, possono anche optare per un set estero, il che, almeno… -

Ultime Notizie dalla rete : Meno invadenti Meno invadenti i gruppi WhatsApp con la beta 2.20.197.3 OptiMagazine Ghost Of Tsushima si aggiorna: Le novità e migliorie della Patch 1.05

L’aggiornamento introduce come novità un nuovo livello di difficoltà che prende il nome di Letale, rivolto ai giocatori più esperti, in quanto i nemici diventano più agili ed aggressivi, intelligenti ...

Cyber Attack Trends: 2020 Mid-Year

Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), il principale fornitore di soluzioni di cybersecurity a livello globale, ha pubblicato il suo report “Cyber Attack Trends: 2020 Mid-Year” per ev ...

L’aggiornamento introduce come novità un nuovo livello di difficoltà che prende il nome di Letale, rivolto ai giocatori più esperti, in quanto i nemici diventano più agili ed aggressivi, intelligenti ...Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), il principale fornitore di soluzioni di cybersecurity a livello globale, ha pubblicato il suo report “Cyber Attack Trends: 2020 Mid-Year” per ev ...