Lazio supera Brescia 2-0 | Immobile gol | record Higuain a un passo

La Lazio non molla la presa sul secondo posto. Ai biancocelesti basta il minimo sindacale, un gol per tempo, per battere il Brescia già retrocesso e agganciare l'Atalanta terza a 78 punti, a meno uno dall'Inter. La vera notizia però è che Immobile, a segno nella ripresa, scavalca Robert Lewandowski nella corsa alla Scarpa d'Oro. Il prossimo obiettivo per Re Ciro, che ha toccato 35 in campionato, è il record di gol in una sola stagione - che detiene Gonzalo Higuain - distante solo una rete. Immobile proverà a conquistarlo proprio lì dove il Pipita ha brillato per anni: al San Paolo di Napoli nell'ultima giornata di Serie A. E' Joaquín Correa nel primo tempo a rubare la scena al compagno di reparto: la sua pregevole rete dopo neanche venti

