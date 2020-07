IIDEA annuncia l'arrivo di quattro nuove storie su Game to Human per capire i videogiochi (Di mercoledì 29 luglio 2020) Attraverso un comunicato stampa, IIDEA annuncia oggi l'arrivo su Game to Human (G2H) di quattro nuove storie che arricchiscono la piattaforma che l'Associazione ha deciso di realizzare per promuovere una maggiore conoscenza dei videogiochi e del loro impatto positivo sulla vita dei videogiocatori, delle loro famiglie e più in generale nella società moderna.Sul sito dell'Associazione è già possibile trovare "BO 020880", visual novel interattiva che arriva in occasione dell'anniversario della strage che il 2 agosto 1980 alle 10.25 sconvolse l'Italia, "Dante VR - La Porta dell'Inferno", nato per portare l'opera del Poeta agli studenti del Collegio San Carlo, e "Flatten Island", un titolo creato nei mesi del ... Leggi su eurogamer

