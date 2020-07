Hyundai - Rivoluzione i20: l'abbiamo guidata in anteprima (Di mercoledì 29 luglio 2020) Sfumato il debutto previsto al Salone di Ginevra, la terza generazione della Hyundai i20 è quasi pronta a sbarcare sul mercato italiano. La cinque porte coreana arriverà nelle concessionarie solo a ottobre, ma noi abbiamo già avuto lopportunità di toccarla con mano e di guidare in anteprima assoluta un esemplare di pre-serie.Una vera Rivoluzione. La i20 è la prima Hyundai a seguire il nuovo corso stilistico della Casa battezzato Sensuous Sportiness, sportività sensuale. La carrozzeria ha una sagoma atletica ed è più bassa (-24 mm) e più larga (+30 mm) della progenitrice, rispetto alla quale crescono anche il passo (+10 mm) e la lunghezza complessiva (+5 mm, per un totale di 404 cm). La sensualità è invece figlia di una sapiente alternanza di linee curve e tese ... Leggi su quattroruote

Ultime Notizie dalla rete : Hyundai&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Rivoluzione A Hyundai e Honda il Future Mobility of the Year Awards. l'Automobile - ACI Incidente sulla Putignano - Alberobello: ferite due donne

Lo scontro fronte-laterale è avvenuto al km 25 della SS172 tra due autovetture: una Ford Ka e una Hyundai. (Foto Vivi la Strada) Putignano - Alberobello Ba - Un brutto incidente stradale si è verifica ...

Hyundai presenta il climatizzatore auto che purifica l’aria e previene gli odori

Il climatizzatore Hyundai ha nuove funzioni contro i cattivi odori, controlla costantemente la qualità dell’aria nell’abitacolo e la purifica quando serve L’emergenza Coronavirus ha spinto molti Costr ...

