Google estende lo smart working fino a luglio 2021 e dà ai dipendenti 1000 dollari in più (Di mercoledì 29 luglio 2020) I dipendenti di Google svolgeranno lavoro da remoto fino a luglio del 2021: stando ad una mail scritta dal CEO Sundar Pichai e ottenuta da Business Insider, lo smart working non si fermerà a gennaio del prossimo anno, ma proseguirà ancora. “Poiché prevediamo che la maggioranza dei dipendenti lavorerà in gran parte da casa per il resto di quest’anno - aveva detto il Ceo di Google, Sundar Pichai - daremo a ognuno un’indennità di mille dollari, o il valore equivalente nel proprio Paese, per le spese di attrezzature e mobili da ufficio necessari”.La decisione dell’azienda è destinata ad influenzare altre grandi realtà, non soltanto in campo ... Leggi su huffingtonpost

