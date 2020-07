FOCOLAI IN SPAGNA, BELGIO E GERMANIA (Di mercoledì 29 luglio 2020) In Europa ci sono i «segnali di una seconda ondata» di coronavirus». Ne è convinto il premier britannico Boris Johnson, che in una intervista a Sky News, ha difeso l'obbligo di quarantena imposto a ... Leggi su leggo

Ultime Notizie dalla rete : FOCOLAI SPAGNA Coronavirus, la situazione in Spagna aggiornata al 27 luglio 2020 El Itagnol Coronavirus, il bollettino di oggi 27 luglio: 170 casi, 5 decessi e 147 guariti

In calo per il secondo giorno consecutivo i nuovi casi di Covid-19 in Italia: 170 oggi, contro i 255 di ieri. Pesa però, come ogni lunedì, l'”effetto weekend”, con una drastica diminuzione dei tamponi ...

Spagna: premier Sanchez, modernizzazione e lavoro le priorità del fondo per la ripresa

Madrid, 28 lug 08:45 - (Agenzia Nova) - Fra gli obiettivi principali della Spagna per quanto concerne l'utilizzo dei fondi europei, le priorità saranno la ripresa economica e la creazione di posti di ...

