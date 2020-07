Falco (Corecom Campania): La rete territoriale è fondamentale nella lotta al bullismo (Di mercoledì 29 luglio 2020) “La rete territoriale è fondamentale nella lotta al bullismo e al cyberbullismo. Alimentandola e integrandola facciamo bene il nostro lavoro”. Lo ha detto il presidente del Corecom Campania, Domenico Falco, che ha promosso l’incontro presso la fondazione Famiglia di Maria di San Giovanni a Teduccio, primo appuntamento in presenza dopo il lockdown della campagna di prevenzione per i fenomeni di bullismo e cyberbullismo Scuola Senza Bulli. Falco ha aggiunto: “Sono molto soddisfatto del risultato dei webinar estivi della campagna @scuolasenzabulli e sono contento di aver ripreso anche gli appuntamenti in presenza qui, alla fondazione Famiglia ... Leggi su ildenaro

