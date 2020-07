Entry list Wta Cincinnati 2020: le partecipanti e le italiane presenti (Di mercoledì 29 luglio 2020) L’Entry list del Wta di Cincinnati 2020, torneo in programma dal 21 al 28 agosto 2020. presenti Karolina Pliskova, Sofia Kenin e Kiki Bertens, con Serena Williams a rappresentare potenzialmente la regina del torneo, sebbene non sia la prima del seeding. Nessuna azzurra al via, di seguito la lista completa delle atlete partecipanti. Entry list WTA Cincinnati 2020 Karolina Pliskova Sofia Kenin Kiki Bertens Belinda Bencic Serena Williams Aryna Sabalenka Petra Kvitova Madison Keys Johanna Konta Garbiñe Muguruza Elena Rybakina Marketa Vondrousova Alison Riske Maria Sakkari Anett Kontaveit Elise Mertens Donna Vekic Dayana Yastremska Karolina Muchova Ekaterina Alexandrova Amanda ... Leggi su sportface

DiegoAmbrosin : Vuol dire poco ma al momento #Nadal è nella entry list di @CincyTennis...speranze di vedere Rafa allo @usopen? ??????… - meftennisevents : RT @matmosciatti11: Entry list ATP Challenger 100 Todi, #Seppi e #Delbonis tra i favoriti. #Marcora: “Sembra un torneo #ATP” ?? @FedeDelboni… - meftennisevents : RT @TennisTourTalk: Re-start of the ATP Challenger Tour: World No. 78 Federico Delbonis ???? leads Internazionali di Tennis Città di Todi ????… - TennisTourTalk : Re-start of the ATP Challenger Tour: World No. 78 Federico Delbonis ???? leads Internazionali di Tennis Città di Tod… - oktennis : ATP Challenger Todi, diramata l'entry list: sei top 100 iscritti, c'è anche Seppi -