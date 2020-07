“È tutto vero”. Boom! Laura Chiatti a bomba su Riccardo Scamarcio: la conferma (Di mercoledì 29 luglio 2020) “Sono sicura che impazzirà. Ci conosciamo da 20 anni, siamo come fratelli, ha un’anima profonda. Sono felice per lui, sarà un padre pazzesco”. La conferma arriva da Laura Chiatti. In un’intervista rilasciata al settimanale ‘Chi’ le è stato chiesto della cicogna di casa Scamarcio e lei ha risposto così. L’attore presto diventerà papà per la prima volta. Laura e Riccardo Scamarcio sono amici di lunga data. In passato si è parlato di un presunto flirt tra i due ma il loro rapporto è più da fratelli che si amano e si stimano. I due, infatti, fanno coppia sul grande e piccolo schermo fin dal 2001: allora si dividevano i banchi della IV F nella serie Compagni di scuola, ... Leggi su caffeinamagazine

